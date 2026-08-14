Пора начинать тренировки: какой навык защищает мозг от болезни Альцгеймера

Daily Mail: навыки навигации помогают защитить мозг от болезни Альцгеймера

Работники служб такси и скорой помощи умирают от болезни Альцгеймера значительно реже, чем представители большинства других профессий. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование, охватившее почти девять миллионов свидетельств о смерти в США.

Ученые выяснили, что регулярная необходимость прокладывать маршруты в реальном времени и анализировать пространство создает мощную защиту для мозга. Среди 443 изученных специальностей именно водители, чья работа связана с активной навигацией, показали одни из самых низких показателей смертности от этого неизлечимого недуга.

Статистика показала, что от болезни Альцгеймера умирает примерно один из 100 водителей такси или скорой, в то время как средний показатель среди населения составляет один случай на 60 человек.

Примечательно, что такая закономерность не наблюдается у пилотов самолетов или водителей автобусов, которые перемещаются по строго фиксированным маршрутам. Эксперты связывают этот феномен с гиппокампом — отделом мозга, отвечающим за память и пространственное ориентирование.

Именно эта область первой страдает при деменции, поэтому ее постоянная тренировка через навигацию без использования подсказок гаджетов помогает отсрочить проявление симптомов.

Исследования также подтверждают, что сложность окружающей среды напрямую влияет на здоровье мозга. Люди, проживающие в районах с запутанной сетью улиц и обилием ориентиров, реже сталкиваются с когнитивными нарушениями.

У лондонских таксистов, обязанных знать 25 тысяч улиц города, физически увеличивается объем серого вещества в задней части гиппокампа. Специалисты подчеркивают, что когнитивный резерв, накопленный благодаря сложной умственной деятельности, позволяет мозгу продолжать функционировать даже при наличии патологических изменений, характерных для старения.

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