Серийное производство Lada Azimut стартует 25 сентября

АвтоВАЗ 25 сентября запустит серийное производство нового кроссовера Lada Azimut. Торжественная церемония начала выпуска модели пройдет на заводе в Тольятти. Об этом 22 сентября сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

До конца 2026 года предприятие планирует собрать несколько тысяч товарных автомобилей. В 2027 году объем производства должен составить 20 тысяч кроссоверов.

На первом этапе Lada Azimut предложат с атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Агрегаты будут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Позднее в линейке появится версия с шестидиапазонной автоматической трансмиссией.

Новую модель впервые представили в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Одной из необычных особенностей автомобиля стал электроподогрев передних боковых стекол.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как подготовить автомобиль к первым заморозкам. Даже незначительное снижение температуры может негативно сказаться на автомобиле. Перед похолоданием важно проверить аккумулятор, состояние шин, технические жидкости, дворники, фары и замки. Отдельный совет — положите в багажник щетку, скребок и перчатки, они точно пригодятся в холодный сезон.

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