«Еще в подготовишке»: сын Тимати не пошел в первый класс

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Мальчик готов к учебе умственно, но не психологически.

Пошел ли сын Тимати в школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Анастасия Решетова заявила, что ее с Тимати сын не пошел в школу

Сын рэпера Тимура Юнусова, известного, как Тимати, не пошел в первый класс. Об этом в соцсетях рассказала мать шестилетнего Ратмира, модель Анастасия Решетова.

По словам звезды, мальчик еще ходит в подготовительную группу. Он станет первоклассником лишь в 2026 году.

«Все думают, что мы уже школьники, а мы еще в подготовишке. В сад Ратмир ходит с трех лет», — заверила Решетова.

Умственно сын модели и певца уже давно готов к учебе — он владеет счетом, чтением и письмом. Однако, по мнению Анастасии, Ратмир должен быть готов к школе как по знаниям, так и психологически.

«По идее, мозгами-то мы уже готовы к школе давно, но психологически дозреем только в этом году, когда нам исполнится семь лет», — объяснила модель.

Ранее экс-возлюбленная Тимати рассказала, о том, как знакомит своего сына с новым папой. Решетова вышла замуж за предпринимателя Владислава Абрамяна.

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