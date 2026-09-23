ВС РФ начали использовать новую систему «Сусанин» для ударов по Украине

ВС России начали использовать систему автономной оптической навигации «Сусанин» для беспилотников «Герань». Она позволяет дронам ориентироваться по поверхности земли при отсутствии GPS и связи с оператором. Об этом сообщил военкор Андрей Филатов изданию Газета.ру.

«Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности „Сусанин“, про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим „Гераням“ лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», — сообщил Филатов.

Военкор также отметил, что на первых 100 километрах от линии боевого соприкосновения дронам приходится преодолевать эшелонированную оборону FVP-средствами ПВО, однако, по его оценкам, количество сбитых беспилотников снижается.

Ранее военкор Роман Сапоньков рассказал изданию о применении Россией реактивных дронов «Герань — 4» и «Герань — 5». По его словам, использование таких беспилотников влияет на ход конфликта в пользу Москвы. При этом ВСУ теряет в экономическом плане, сбивая «Герани» дорогими ракетами для систем ПВО.

Также 22 сентября 5-tv.ru сообщил об уничтожение двух пусковых установок с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.