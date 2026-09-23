ВС РФ начали использовать новую систему «Сусанин» для ударов по Украине

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 27 0

Украинские спецслужбы активно ищут ее создателя.

Новая система навигации в РФ для ударов по Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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ВС России начали использовать систему автономной оптической навигации «Сусанин» для беспилотников «Герань». Она позволяет дронам ориентироваться по поверхности земли при отсутствии GPS и связи с оператором. Об этом сообщил военкор Андрей Филатов изданию Газета.ру.

«Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности „Сусанин“, про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим „Гераням“ лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», — сообщил Филатов.

Военкор также отметил, что на первых 100 километрах от линии боевого соприкосновения дронам приходится преодолевать эшелонированную оборону FVP-средствами ПВО, однако, по его оценкам, количество сбитых беспилотников снижается.

Ранее военкор Роман Сапоньков рассказал изданию о применении Россией реактивных дронов «Герань — 4» и «Герань — 5». По его словам, использование таких беспилотников влияет на ход конфликта в пользу Москвы. При этом ВСУ теряет в экономическом плане, сбивая «Герани» дорогими ракетами для систем ПВО.

Также 22 сентября 5-tv.ru сообщил об уничтожение двух пусковых установок с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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