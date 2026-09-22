Расчеты «Герани» поразили две пусковые установки БПЛА боевиков ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили две пусковые установки, предназначенные для запуска дронов дальнего действия, в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам, которые используются для управления беспилотниками, а также хранения и транспортировки военного имущества. В число таких целей входят пункты управления БПЛА, склады и логистические центры.

На подобных объектах могут находиться беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них. Для поражения целей подразделения войск беспилотных систем применяют высокоточные дроны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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