«Герани» уничтожили две установки для запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Удар нанесен по объектам в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты «Герани» поразили две пусковые установки БПЛА боевиков ВСУ
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили две пусковые установки, предназначенные для запуска дронов дальнего действия, в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам, которые используются для управления беспилотниками, а также хранения и транспортировки военного имущества. В число таких целей входят пункты управления БПЛА, склады и логистические центры.
На подобных объектах могут находиться беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них. Для поражения целей подразделения войск беспилотных систем применяют высокоточные дроны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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