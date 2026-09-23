Работает на клеточном уровне: как отсрочить менопаузу

Гинеколог Казакова: физическая нагрузка помогает отсрочить менопаузу

Отсрочить наступление менопаузы помогает физическая нагрузка. Об этом изданию aif.ru рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Казакова.

По ее словам, исследования показали, что уровень физической нагрузки может влиять на репродуктивное долголетие женщин. Нагрузка больше — позднее наступает менопауза.

Врач объяснила, что такая активность помогает поддерживать овариальный резерв и замедляет старение на клеточном уровне. Дело в том, что занятия спортом на регулярной основе повышают уровень адипонектина. Это белковый гормон, который может вырабатываться как в жировой ткани, так и непосредственно в яичниках. Без этого вещества физическая нагрузка не имела бы такого влияния.

«Описанный механизм и данные о задержке менопаузы позволяют рассматривать регулярную физическую активность как один из ключевых факторов, замедляющих старение яичников и продлевающих репродуктивное долголетие», — говорится в материале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует посвящать спорту не менее 150 минут в неделю. Однако уровень интенсивности нужно подбирать для каждого индивидуально. Так как то, что является нормой для одного человека, может оказаться черезмерной нагрузкой для другого.

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