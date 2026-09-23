Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Дагестане

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Каякентском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Инчхе, обстоятельства случившегося сейчас устанавливают экстренные службы.

Информацию о гибели детей подтвердили в ГУ МЧС России по республике. По данным ведомства, на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит установить причины возгорания. В прокуратуре Дагестана уточнили, что погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения.

Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Каякентского района. В рамках проверки специалисты установят обстоятельства трагедии и дадут оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Красногорске задержали 17-летнего подростка по подозрению в поджоге заправочной колонки и служебного автомобиля полиции.

По данным МВД, юноша сначала устроил возгорание на автозаправочной станции, а затем поджег машину возле опорного пункта участкового. Оба пожара удалось потушить, пострадавших нет.

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