Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Дагестане

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Возгорание произошло в селе Инчхе Каякентского района, причины трагедии устанавливают специалисты.

Трое детей погибли при пожаре в доме в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Каякентском районе Дагестана. Трагедия произошла в селе Инчхе, обстоятельства случившегося сейчас устанавливают экстренные службы.

Информацию о гибели детей подтвердили в ГУ МЧС России по республике. По данным ведомства, на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит установить причины возгорания. В прокуратуре Дагестана уточнили, что погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения.

Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Каякентского района. В рамках проверки специалисты установят обстоятельства трагедии и дадут оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Красногорске задержали 17-летнего подростка по подозрению в поджоге заправочной колонки и служебного автомобиля полиции.

По данным МВД, юноша сначала устроил возгорание на автозаправочной станции, а затем поджег машину возле опорного пункта участкового. Оба пожара удалось потушить, пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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