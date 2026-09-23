VK WorkSpace внедрит ИИ-ассистента для работы с корпоративными данными

Платформа VK WorkSpace получит новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогут сотрудникам автоматизировать повседневные процессы, быстрее находить информацию и работать с корпоративными данными. В обновление войдут ИИ-функции внутри отдельных сервисов, единый ИИ-Ассистент с возможностью учитывать рабочий контекст, а также поддержка подключения ИИ-агентов через протокол MCP.

Умный поиск и автоматизация встреч

Одним из новых инструментов станет поиск информации по смыслу. Пользователю не потребуется помнить точное название документа, тему письма или формулировку сообщения — достаточно будет описать задачу или интересующую тему, после чего система поможет найти связанные материалы с учетом установленных прав доступа.

ИИ-функции также появятся в сервисе Видеоконференций. Платформа сможет автоматически расшифровывать встречи, выделять основные темы обсуждений, фиксировать принятые решения и формировать список дальнейших задач.

ИИ-Ассистент VK WorkSpace будет работать с корпоративным контекстом

В первой версии ИИ-Ассистент получит возможность анализировать доступную пользователю переписку в Мессенджере VK WorkSpace. Система сможет понимать смысл запроса, находить связанную информацию и формировать структурированный ответ с указанием исходных сообщений и чатов. Эта функция уже доступна в версии VK WorkSpace On-Premise, а в SaaS-версии станет доступна в октябре.

В дальнейшем возможности ассистента расширят за счет работы с другими сервисами платформы — Почтой, Диском и Календарем VK WorkSpace. Пользователь сможет задавать вопросы о рабочих процессах, например уточнять детали обсуждения проекта за определенный период. После анализа сообщений, писем, событий и документов система будет формировать сводку с указанием источников информации.

При этом все действия ИИ-Ассистента будут выполняться только в рамках прав доступа, установленных для конкретного сотрудника.

VK WorkSpace подключит ИИ-агентов через MCP

В платформе также появится MCP-сервер, который позволит ИИ-агентам взаимодействовать с функциями VK WorkSpace. Благодаря этому агенты смогут получать необходимые данные из сервисов платформы и выполнять определенные действия.

Например, ИИ-агент сможет собрать информацию из рабочих переписок, подготовить материалы к встрече и предоставить пользователю готовый результат. В дальнейшем через MCP агенты смогут одновременно работать с несколькими сервисами — анализировать данные из чатов, писем, календаря и документов.

С MCP-сервером VK WorkSpace смогут взаимодействовать в том числе агенты, созданные в VK AI Space — платформе VK Tech для разработки и запуска мультиагентных ИИ-систем внутри корпоративного контура.

MCP-сервер появится в VK WorkSpace On-Premise 26.3, а в SaaS-версии станет доступен в октябре. На первом этапе будет поддерживаться работа с Мессенджером, а до конца года появятся возможности взаимодействия с Почтой, Диском и Календарем.

«Наша задача — встроить ИИ-инструменты в цифровую среду, чтобы они использовали рабочий контекст из переписок, встреч, писем, документов и корпоративных систем, делая работу проще и эффективнее. Пользователь сможет общаться с ИИ-Ассистентом и агентами как с коллегами — на естественном языке. При этом человек остается в центре: он определяет цель и контролирует результат», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

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