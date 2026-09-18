От Костромы до Китая: пользователи сервиса VK Места смогут бронировать туры

Пользователи сервиса VK Места смогут бронировать туры

Сервис VK Места расширил возможности для путешественников — теперь пользователи могут бронировать организованные туры по России и в другие страны прямо на сайте. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В каталоге доступны более 500 путешествий по российским городам, а также направлениям в Узбекистан, Белоруссию, Армению, Турцию и Китай. В дальнейшем список стран и предложений планируют расширять.

Пользователи могут выбрать направление, изучить программу поездки и условия, а затем оформить бронирование через сервис. В каталоге представлены экскурсионные, гастрономические и этнографические туры, поездки на природу и другие варианты путешествий.

Среди доступных предложений — многодневные поездки в Кострому и Плес, Мурманск и Териберку, Нижегородскую область, на Камчатку, а также зарубежные маршруты.

Размещать туры в сервисе могут российские туроператоры, прошедшие аттестацию в региональных туристических комитетах. Перед публикацией каждое предложение проходит модерацию.

Для бронирования путешественнику необходимо внести часть стоимости, а оставшуюся сумму оплатить напрямую туроператору после согласования всех деталей поездки.

Кроме туров, в VK Местах доступно более 2500 экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров. Забронировать их можно на сайте или через мини-приложение сервиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что VK подготовил специальные проекты к началу нового учебного года для школьников, студентов, педагогов и родителей. «Учи.ру» запустил в МАХ игровой проект «Школомания» для родителей. Пользователи смогут выполнять задания, следить за успехами ребенка, получать дополнительную практику и участвовать в розыгрыше призов. Также VK подготовил образовательные материалы и развлекательные проекты.

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