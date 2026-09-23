Вышли со всех сторон: город Абаза в Хакасии находится в медвежьей осаде

Замглавы Хакасии Бученик: город Абаза находится в медвежьей осаде

В городе Абаза на юге Хакасии зафиксировали несколько случаев выхода медведей к людям, животных пришлось отгонять с разных участков населенного пункта. Об этом сообщил заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик в мессенджере МАКС.

В ночь на 23 сентября в Абазе произошли многочисленные выходы диких зверей. Хищников заметили в разных районах города, троих медведей пришлось застрелить.

«Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон», — написал Бученик.

Глава муниципального образования Валентина Филимонова доложила, что медведей отгоняли в районе городского моста, садов Абазы-Заречной и дачного общества «Черемушки».

Некоторых животных удалось прогнать, однако трех медведей застрелили. Один из них, по словам главы города, был крупным. На территории дачного общества один из зверей, убегая, снес забор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сибири и на Дальнем Востоке участились случаи выхода медведей к людям. Хищники стали появляться рядом с населенными пунктами и туристическими маршрутами, из-за чего в некоторых районах вводили дополнительные меры безопасности.

В Красноярском крае дачники из СНТ «Дорожник-2» несколько месяцев жили рядом с местами появления медведей. Звери ломали заборы и заходили на участки, а жители составили карту опасных зон.

С начала года в России медведи убили 15 человек. Байкальск Иркутской области стал первым городом в стране, где из-за активности хищников ввели комендантский час. Ранее власти также сообщали об увеличении квот на отстрел опасных животных.

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