🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня 23 сентября. Это день, когда вселенная словно расставляет метки на пути.
♈️ Овны
Овны, неожиданно изменившийся план способен уберечь вас от неверного шага. Не раздражайтесь, если привычный ход событий внезапно нарушится.
Космический совет: препятствия это подсказки.
♉ Тельцы
Тельцы, случайно найденная вещь или давно забытый предмет напомнит о важной цели. Такой знак способен вернуть вас к желанию, которое вы однажды отложили.
Космический совет: послания в прошлом.
♊ Близнецы
Близнецы, одна и та же мысль может несколько раз прозвучать из разных уст. Повторяющийся мотив намекнет, что определенную тему больше нельзя оставлять без внимания.
Космический совет: чувствуйте направление.
♋ Раки
Раки, чья-то внезапная просьба может привести вас к неожиданному открытию о самих себе. Помогая другому, вы заметите собственную потребность.
Космический совет: ответ в чужом вопросе.
♌ Львы
Львы, комплимент от человека, от которого вы меньше всего его ждете, окажется значимее обычной похвалы. Он укажет на качество, способное сыграть заметную роль.
Космический совет: вы лучше, чем думаете.
♍ Девы
Девы, небольшая ошибка может вывести вас на более удачный вариант. Не стремитесь сразу исправить все до идеала.
Космический совет: поддайтесь течению.
♎ Весы
Весы, неожиданная встреча нарушит привычный ритм, но оставит после себя важное ощущение. Не сам человек, а возникшая рядом с ним мысль станет настоящей подсказкой.
Космический совет: ощущения важнее слов.
♏ Скорпионы
Скорпионы, не спешите принимать чьи-то подсказки или наставления. Смотрите не на их внешнюю оболочку, а на те чувства, которые вложили в эти слова.
Космический совет: погрузитесь в других.
♐ Стрельцы
Стрельцы, случайно услышанная чужая история может удивительно точно отозваться в вашей собственной жизни. Используйте ее как назидание.
Космический совет: примерьте чужой сюжет.
♑ Козероги
Козероги, сегодня вы можете столкнуться с отказом. Не убивайтесь из-за этого, а используйте как направление для следующего шага.
Космический совет: поражение начало побед.
♒ Водолеи
Водолеи, необычная фраза, вывеска или строка может будто случайно попасться вам именно в нужный момент. Не упустите подсказки вселенной.
Космический совет: откликнитесь на зов.
♓ Рыбы
Рыбы, сегодня многие планы могут просто отмениться. Освободившееся время посвятите случайностям, выйдите на улицу и ждите.
Космический совет: примите подаренную паузу.
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