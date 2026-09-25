Умер член Зала славы баскетбола Боб Петтит

Двукратный самый ценный игрок НБА Боб Петтит умер на 94-м году жизни. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

«Баскетбольный Зал славы имени Нейсмита скорбит в связи с кончиной Боба Петтита — техничного и грациозного, который за время своей карьеры произвел революцию в игре на позиции форварда», — говорится в сообщении организации в социальной сети X.

Петтит выступал в НБА за «Сент-Луис Хокс» и за карьеру 11 раз участвовал в Матчах всех звезд лиги. Баскетболист дважды получал награду самого ценного игрока НБА, а после завершения выступлений занимал первое место в списке лучших снайперов в истории ассоциации.

Главным достижением спортсмена стала победа в чемпионате НБА в 1958 году. В составе «Сент-Луис Хокс» Петтит помог команде выиграть финальную серию у «Бостон Селтикс».

В Зале славы отметили вклад баскетболиста в развитие игры и назвали его «истинным гигантом игры». Представители организации выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

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