Памфилова: в период выборов погибли шесть членов участковых избиркомов

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 44 0

Противник использовал беспилотники для атак по гражданской инфраструктуре.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

За время проведения избирательной кампании в результате атак погибли шесть членов избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По ее словам, участники стали жертвами атак со стороны «бандероуродов» президента Украины Владимира Зеленского. Противник использовал беспилотники для ударов по гражданской инфраструктуре.

Глава ЦИК сообщала о давлении на членов комиссий, включая угрозы террористического характера, попытки взлома телефонов и распространение фейковых сообщений.

Памфилова отметила, что в дни выборов избирательная система России также подвергалась кибератакам. По ее словам, было зафиксировано 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.

Председатель ЦИК заявила, что цифровые сервисы избирательной системы продолжили работу, несмотря на попытки вмешательства.

 

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