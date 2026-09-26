Житель Кемерова украл из магазина 39 комплектов женского белья

В Кемерове мужчина украл 39 женских трусов из магазина нижнего белья. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по области на своем канале в мессенджере МАКС.

В полицию обратилась директор торговой точки. Она объяснила, что во время инвентаризации сотрудники магазина обнаружили недостачу товара более чем на десять тысяч рублей. Просмотрев видеозаписи, они обнаружили, что нижнее белье было украдено мужчиной.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый за наркопреступления местный житель», — говорится в сообщении министерства.

Там также уточнили, что злоумышленник днем вошел в магазин и, когда продавец отвлекся, взял с витрины целую стопку женских трусов. После этого покинул торговую точку.

Сам задержанный пояснил, что планировал перепродать украденное белье.

По факту случившегося правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Товар был возвращен законному владельцу.

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