Гидрометцентр предупредил о снежной зиме в Москве

Неустойчивая погода придет в московский регион зимой. Возможны чередования метелей с оттепелями, а также выпадения большого количества осадков. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Мы такую вероятность снежной зимы абсолютно не исключаем. Зимы, в частности, в последние годы, стали очень неоднородными. Мы видим и снег с дождем, и приход метелей, и поэтому такой риск достаточно высок, что этой зимой также будет очень неоднородная погода», — сообщил Симонов.

Директор Гидрометцентра подчеркнул, что глобальное потепление не помешает погоде быть вполне зимней. Жителей столицы ожидают похолодания, метели, и все это совместно с оттепелями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какая погода ожидает столицу в конце сентября и начале октября. По словам директора Гидрометцентра России Юрия Симонова в Москву придет сухая и теплая погода с температурой выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что в ближайшие дни в регионе установится более стабильная погода.

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