Любимова заявила о невозможности отменить российскую культуру в мире

Любимова: российскую культуру невозможно отменить в мире

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что российскую культуру невозможно отменить даже в недружественных странах. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

По словам главы ведомства, за последние четыре года власти наблюдали за попытками применения принципа «культуры отмены» в отношении России, однако пришли к выводу, что полностью прекратить интерес к российскому искусству невозможно.

Любимова отметила, что произведения российских композиторов продолжают звучать за рубежом, проводятся выставки, а отечественные исполнители сохраняют возможность встречаться со зрителями в разных странах.

«Имена наших с вами великих соотечественников и композиторов, и выставки проводятся, несмотря ни на что. Ну и наши с вами ныне здравствующие исполнители, особенно все, что касается музыки, так или иначе, приезжают и встречаются со своими зрителями», — сказала Любимова.

Министр подчеркнула, что многие культурные связи сохраняются благодаря частным инициативам и организаторам мероприятий. При этом она не стала уточнять конкретные страны, чтобы, по ее словам, не создавать дополнительные сложности для тех, кто поддерживает такие проекты.

Глава Минкультуры также рассказала, что в 2025 году российские исполнители посетили около 40 стран в рамках официальных гастролей и культурных проектов. По ее словам, значительная часть сотрудничества приходится на страны СНГ, а также государства ШОС, БРИКС и Латинской Америки.

Любимова добавила, что российские творческие вузы продолжают принимать студентов из других стран, а культурные обмены остаются важным направлением международного сотрудничества.

При организации зарубежных выставок и гастролей, по словам министра, учитываются вопросы безопасности, сложности с авиасообщением и другие внешние обстоятельства. При этом власти продолжают работу над проведением культурных мероприятий за пределами России.

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