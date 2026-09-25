Спасенного в зоне СВО тигренка привезли в зоопарк Ставрополя

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

По оценке специалистов, маленькой хищнице около семи месяцев.

В Ставрополь привезли спасенного на СВО тигренка

Фото: ВКонтакте/Администрация города Ставрополя/stavadm1777

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тигренка, найденного военнослужащими при освобождении поселка Алексеево-Дружовка в Донецкой Народной Республике, доставили в зоопарк Ставрополя. Сейчас животное проходит карантин и привыкает к новому месту. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. Его слова приводит администрация города в канале в мессенджере МАКС.

По словам мэра, бойцы 20-й гвардейской мотострелковой дивизии восьмой армии Южного военного округа обнаружили тигренка в одном из зданий поселка. Животное находилось в вольере.

«Военнослужащие 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии восьмой армии Южного военного округа в одном из зданий обнаружили вольер с маленьким тигренком. Животное эвакуировали в Донецк, а затем передали его в ставропольский зоопарк», — рассказал Ульянченко.

После доставки в Ставрополь тигренка разместили в отдельном вольере в зоопарке парка Победы. Специалисты оценивают возраст животного примерно в семь месяцев. По данным ветеринаров, это маленькая тигрица.

Сейчас она находится под наблюдением сотрудников зоопарка, получает усиленное питание и проходит необходимые процедуры. Увидеть животное посетители смогут после завершения карантина — ориентировочно в конце осени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казанский зооботсад привезли жирафов из Намибии. Восемь животных прибыли грузовым самолетом Ил-76 и уже размещены в специальном помещении. Группа состоит из трех самцов и пяти самок. Животных сформировали с перспективой дальнейшего разведения. Во время перелета специалисты контролировали состояние жирафов и условия их перевозки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
Дикая и мудрая магия: какой ведьминской силой вы обладаете по дате рожден...

Последние новости

19:42
«Как можно больше»: Хоркина призвала спортсменок рожать
19:35
До 10 дней свежести: как правильно хранить хлеб
19:31
Моряк рассказал, как экипаж «Триумфа» спасался от огня у Камчатки
19:26
Сезон инжира начался: что нужно знать перед покупкой
19:12
Метеорит сохранил тайну рождения Солнечной системы: что нашли ученые
19:09
«Урожайная луна»: чем опасно сентябрьское полнолуние для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен