Спасенного в зоне СВО тигренка привезли в зоопарк Ставрополя

Тигренка, найденного военнослужащими при освобождении поселка Алексеево-Дружовка в Донецкой Народной Республике, доставили в зоопарк Ставрополя. Сейчас животное проходит карантин и привыкает к новому месту. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. Его слова приводит администрация города в канале в мессенджере МАКС.

По словам мэра, бойцы 20-й гвардейской мотострелковой дивизии восьмой армии Южного военного округа обнаружили тигренка в одном из зданий поселка. Животное находилось в вольере.

«Военнослужащие 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии восьмой армии Южного военного округа в одном из зданий обнаружили вольер с маленьким тигренком. Животное эвакуировали в Донецк, а затем передали его в ставропольский зоопарк», — рассказал Ульянченко.

После доставки в Ставрополь тигренка разместили в отдельном вольере в зоопарке парка Победы. Специалисты оценивают возраст животного примерно в семь месяцев. По данным ветеринаров, это маленькая тигрица.

Сейчас она находится под наблюдением сотрудников зоопарка, получает усиленное питание и проходит необходимые процедуры. Увидеть животное посетители смогут после завершения карантина — ориентировочно в конце осени.

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