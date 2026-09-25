«Предатели и лентяи»: олимпийская чемпионка Хоркина о главных соперниках в жизни

Светлана Хоркина: никогда в жизни не прощу предательства

Самый главный соперник в жизни — собственное отражение. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась олимпийская чемпионка Светлана Хоркина на дипломатическом приеме в Столичной галерее художников.

Разговаривая с журналистом, гимнастка призналась, что никогда в жизни не сможет простить предательства. Затем она отметила, что, кроме лживых людей, ей также не по душе лентяи. Светлана Хоркина терпеть не может тех, кто ничего не делает.

«Тунеядцы!» — сказала олимпийская чемпионка.

Также Светлана Хоркина добавила, что у каждого из нас самый главный соперник в жизни — он сам.

«Конечно, нам иногда что-то лень или не хочется делать, но нужно преодолевать себя. Если вы это сделаете, то дальше будет намного легче. Вы самый главный для себя соперник», — подытожила 47-летняя звезда спорта.

Ранее Светлана Хоркина рассказала, что она думает о снятии ограничений с российских спортсменов. По ее мнению, это отличный стимул для новых триумфов.

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