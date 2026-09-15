Вулкан Фуэго извергся за спиной блогера во время трансляции

Вулкан Фуэго извергся за спиной мексиканского блогера во время трансляции

Прямая трансляция мексиканского блогера в Гватемале за несколько секунд превратилась в экстремальное шоу. Пока стример спокойно рассказывал зрителям о вулкане Фуэго, прямо у него за спиной внезапно рванул кратер.

Фуэго, название которого в переводе с испанского значит «огонь», это один из самых активных вулканов Центральной Америки. Его высота больше тнрех с половиной тысяч метров. Из-за этого исполина в Гватемале регулярно эвакуируют сотни местных жителей на безопасные территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под восточной частью Англии исследователи обнаружили следы древней вулканической активности, которая могла быть связана с огромным извержением около 250 млн лет назад. При этом специалисты пока не считают доказанным, что речь идет именно о супервулкане.

Следы древней активности обнаружили при изучении пород, залегающих под поверхностью региона. Их особенности указывают на то, что в прошлом здесь происходили масштабные вулканические процессы.

Исследователи предполагают, что обнаруженная система могла существовать в период, когда территория современной Великобритании сильно отличалась от нынешней. Однако имеющихся данных недостаточно, чтобы окончательно классифицировать объект как супервулкан.

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