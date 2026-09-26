В районе Черного моря заметили американский самолет-разведчик

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Воздушное судно ARTEMIS II находилось в полете более пяти часов.

Самолет-разведчик США провел пять часов над Черным морем

Фото: © Getty Images/DOD/Handout

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Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II совершал полет над Черным морем более пяти часов. Об этом свидетельствуют данные о перемещении воздушного судна, изученные РИА Новости.

Самолет вылетел из Румынии около 08:42 по московскому времени и после этого начал выполнять полет над акваторией Черного моря. Конечный пункт назначения борта не уточняется.

Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для выполнения задач радиолокационной разведки. Самолет регулярно используют для полетов в районе Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных направлений России.

В последние годы Москва неоднократно обращала внимание на увеличение активности НАТО у российских границ. В российском МИД заявляли, что выступают за диалог с альянсом на равноправной основе и призывали отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Демократической Республике Конго потерпел крушение самолет авиакомпании Tracep, в результате чего погибли 13 человек.

Самолет выполнял рейс из Киквита в Киншасу. На борту находились пассажиры, среди которых были военные офицеры. Все они погибли при падении воздушного судна.

По предварительным данным, во время полета у самолета возникли технические проблемы. Пилот пытался найти место для экстренной посадки, однако воздушное судно потерпело крушение на территории частного участка в коммуне Манзао.
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