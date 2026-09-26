В Пакистане погибло 11 человек в результате взрыва

В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан погибло 11 человек и еще 30 ранены в результате взрыва. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на местные спасательные службы.

Подробности о причинах происшествия пока не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о стрельбе в Национальной средней школе Банга в провинции Южный Котабато. Погибли три человека, в том числе предполагаемый стрелявший, еще восемь получили ранения. Мэр муниципалитета заявил, что стрелявшим оказался 16-летний ученик. По данным властей, он есть среди погибших.

Также ранее 5-tv.ru писал о том, что возле аэропорта Эр-Рияд был замечен дым. По предварительным данным он шел от хранилеща нефтепродуктов Saudi Aramco. Сначала в саудовской столице прозвучали взрывы, а затем появился огромный столб черного дыма. До этого власти страны предупредили жителей Эр-Рияда и Эль-Харджа, расположенного к востоку от столицы, о возможной воздушной угрозе в свете ежедневных атак мятежников-хуситов на королевство из Йемена.

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