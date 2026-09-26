Новая жизнь за большие деньги: как россиян заманивают в ловушку «легкого успеха»

Обещания мгновенного успеха, богатства и решения всех проблем часто становятся приманкой для тех, кто ищет быстрые ответы и поддержку. За красивыми словами о личностном росте и новых возможностях могут скрываться схемы, в которых люди теряют деньги, берут кредиты и сталкиваются с серьезными психологическими последствиями.

Как работают инфомошенники? Почему люди доверяют псевдоэкспертам и продавцам «успешного успеха»? Какие признаки помогают распознать опасные схемы?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Психологическая обработка вместо исцеления

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Видеоинструкция по проработке родовых травм, которые у себя в соцсетях публикует Инна Тлиашинова, больше напоминает сцены из фильмов для взрослых. Себя она называет экспертом по подсознанию.

Чтобы заманивать жертв, наставница устраивала грандиозные семинары, на которых выступали поп-звезды. А дальше в ход шли самые чувствительные и хайповые темы.

Ольга Митюдова купила онлайн-тренинги Тлиашиновой ради сына, которому только что поставили диагноз «аутизм». В сети она увидела обещание исцелить болезнь психологическими разборами.

«Она говорила, что ее методика способна на все. Она способна выводить, поднимать людей из комы, она способна делать из людей миллионеров и миллиардеров», — рассказывает пострадавшая.

После того как люди отдавали огромные суммы, начинается второй этап — психологическая обработка на так называемых «разборах». Со стороны эти ритуалы напоминают театр абсурда.

«Раздеться, допустим, до нижнего белья. Вот, сними установки. И это на камеру, на видео, перед всеми. Матери всех нас, как хочешь. Любым матом. Унижая. Ничего страшного. Надо снять блоки», — вспоминает муж пострадашей Александр.

Его супруга после таких практик потеряла связь с реальностью. Сначала под угрозой развода она заставила мужа взять кредит для оплаты очередного семинара. Потом стала убегать из дома без верхней одежды. Мужчина часами искал жену по окрестностям.

«Я увидел ее в очень плохом состоянии, она расстроена, вся мокрая, где-то, видимо, лежала, упала», — делится мужчина.

Причем заявление о причинении вреда здоровью жены от Александра не принимают. А ведь его супруга не единственная, чья психика пострадала после курсов Тлиашиновой. Эксперты объясняют, что публичное унижение нужно организаторам вовсе не для освобождения от комплексов. Это холодный расчет и социальная инженерия, которая делает человека послушным.

«Вася или Петя готовы выйти на сцену, готовы имитировать половой акт, у них снимается граница. Все, они в нашем подчинении, они под нашу указку готовы взять кредит», — поясняет член Общественной палаты РФ, кандидат юридических наук Евгений Машаров.

Продавцы «успешного успеха»: как работают мошенники

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«Жить на одну зарплату стыдно, а миллион рублей — это минимум, который должен быть в кармане у каждого», — именно такие установки внушают своим жертвам продавцы успешного успеха.

Виктор — один из тех, кто решил быстро разбогатеть. Сначала он перевел известному наставнику по криптоинвестициям 500 рублей. Потом несколько тысяч. Общение с неким Михаилом Богачевым происходило только онлайн.

«Он написал, что правила изменились. Я ему написал, что я не буду больше вкладывать. В итоге, слово за словом, он меня заблокировал», — рассказывает он.

В своем Telegram-канале Богачев обещает мгновенно закрыть ипотеки, кредиты и долги за учебу, приумножив деньги с помощью «искусственного интеллекта». Для убедительности аферист публикует ролики с фейковыми благодарностями от Полины Гагариной, Никиты Михалкова и Михаила Галустяна.

«Михаил Богачев — это фактически профиль в интернете, который существует отдельно от тех лиц, чей образ используется», — поясняет адвокат Виктор Денькович.

Денькович — настоящий адвокат. Он утверждает, что Богачев украл его личность, чтобы угрожать клиентам, которые не хотели вкладывать еще и еще, а требовали свои деньги назад.

Лицом самого Богачева оказался актер из Барнаула Александр Локтионов.

«У меня были заказчики, которые записывали у меня, заказывали обучение трейдингу, и я там выступал в роли Михаила Богачева», — признается артист.

Сначала он уверял съемочную группу «Страны советов», что сам стал жертвой и просто записал ролик за гонорар.

«Страна Советов» изучила аккаунты Богачева и Локтионова. Выяснилось, что между этими людьми есть связь, по крайней мере в интернете. Один и тот же человек оставляет восторженные отзывы и в канале «криптогуру» Богачева, и на личной странице самого Локтионова.

После официального интервью маска наивного исполнителя мгновенно слетела. Вот как «случайный актер» общался с продюсером программы сразу, когда увидел себя в прошлом репортаже.

«Закрой рот свой! Ты что, потеряла сигнал со мной? Как тебя зовут, подружка? Лиля, Филя? Вот, Лиля, Филя, слушай, ничего доказать ты не сможешь. Но если ты что-то опубликуешь, то вам *** (будет очень плохо. — Прим. ред.)», — угрожает Локтионов.

Программа «Страна советов» обратилась за помощью в Общественную палату России. Кроме того, журналисты нашей программы отправили официальное письмо в МВД с просьбой провести проверку Александра Локтионова, и выяснить, есть ли связь между ним и вымышленным инвестором Михаилом Богачевым.