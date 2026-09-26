Как получить компенсацию за гибель питомца от вакцины «Мультикан-8»

В России продолжается разбирательство после волны гибели собак, которую владельцы связывают с вакциной против бешенства «Мультикан-8». Партию препарата уже изъяли из оборота и уничтожают.

Что известно о ситуации с «Мультиканом-8»? Как вирус болезни Ауески оказался в организме погибших животных? Какие документы нужны для получения компенсации за гибель питомца? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Волна гибели собак и кошек после вакцинации

5-tv.ru

Еще до начала страшных симптомов Марина Костромина узнала, что после прививки от бешенства ее любимый питомец обречен.

«На следующий день нам позвонила клиника и озвучила, что им пришло письмо от производителя об отзыве этой вакцины. И если собачке как-то плохо, чтобы мы незамедлительно обращались к ним», — рассказывает женщина.

На тот момент щенок миниатюрной американской овчарки не проявлял признаков недомогания. Но вскоре начался настоящий кошмар.

«У неё абсолютно были безумные в результате глаза, язык наружу, вся в кровище», — вспоминает хозяйка погибшей собаки.

Внезапные смерти собак после вакцинации начались в середине августа и прошлись волной по всей стране. Первые сообщения поступили из Ярославской области, затем эпизоды гибели зафиксировали под Тулой, в районе Тюмени и в Санкт-Петербурге. Позже тревожные сигналы пришли уже минимум из десятка регионов, а всего в списке около трехсот пострадавших.

В большинстве случаев фигурировал препарат «Мультикан-8» от компании «Ветбиохим». Это комплексная вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства собак. Все ампулы последней серии уже изъяли из оборота, а прокуратура и Россельхознадзор проводят проверку.

Хозяйка кота Феди, Мария Величенко, утверждает, что привила животное от панлейкопении, или, как ее называют в быту, от чумки, вакциной «Мультифел». Ее производит та же компания «Ветбиохим», что и «Мультикан-8».

«24 августа я поставила ему прививку „Мультифел“, вакцина для кошек, серия номер четыре. Смерть его была очень тяжелая», — рассказывает хозяйка погибшего кота.

На своей официальной странице в соцсетях компания прокомментировала случаи с вакциной для кошек.

«В ряде публикаций упоминается вакцина „Мультифел-4“ в упаковках, которых не существует в продаже в настоящее время. Просим внимательно проверять распространяемую информацию, в том числе наименование препарата, производителя, номер серии и срок годности», — говорится в официальном сообщении.

Болезнь Ауески: диагноз, который поставили погибшим собакам

5-tv.ru

Некоторые хозяева погибших животных отправили останки питомцев на независимую экспертизу. Большинству пришел ответ с одной и той же формулировкой.

«На десяти страницах заключения патологоанатома-врача с учетом результатов дополнительных исследований ПЦР 31 августа, основным диагнозом является болезнь Ауески. Убила его, получается, этой прививкой. Вот больше всего я не могу прожить вот это чувство вины», — рассказывает хозяйка погибшей собаки Светлана Климова.

Россельхознадзор также выявил живой вирус болезни Ауески в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Проверка была проведена специалистами ФГБУ «ВГНКИ» совместно с прокуратурой после жалоб владельцев животных на препарат. В ведомстве заявили, что обнаружение вируса позволило подтвердить связь между применением препарата и смертельными случаями среди собак.

«В рамках проверки ФГБУ „ВГНКИ“ установило наличие в образцах серии № 20 вакцины „Мультикан-8“, отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески. Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной „Мультикан-8“ серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», — говорится в сообщении.

Болезнь Ауески также называют псевдобешенством. Это острая вирусная инфекция, которая поражает нервную систему и встречается в основном у свиней.

«Для собак вирус Ауески смертелен», — предупреждает ветеринар Михаил Шеляков.

При этом один пес не может передать псевдобешенство другому. Главный путь заражения — это сырое мясо свиньи. А при термической обработке инфекция погибает.

«Врачи вечером звонили, узнавали, ела ли Фрида (собака. — Прим. ред.) сырую свинину, на что был дан отрицательный ответ, так как я сама не ем такое мясо и в моей семье его не едят», — говорит хозяйка еще одной погибшей собаки Дарья Мохрина.

Но как тогда животное могло получить вирус болезни Ауески? «Мультикан-8» состоит из двух компонентов: сухая часть — ослабленные, но живые штаммы вирусов, и жидкая — инактивированные, или обезвреженные, образцы инфекций.

«Они в течение десяти лет должны проходить все токсикологические, клинические и биологические испытания. Вакцина не должна вызывать болезнь, от которой мы прививаемся, ни при каких обстоятельствах», — поясняет ветеринар.

Нарушения в работе компании

5-tv.ru

Как выяснилось, компанию «Ветбиохим» в 2019 году уже штрафовали за нарушения при изготовлении и хранении лекарственных препаратов. Претензии касались производственных помещений, очистку которых проводили не прошедшими стерилизацию инструментами. Недостатки также выявили в системе воздухоподготовки.

«Если действительно на одной и той же производственной линии производятся вакцины от псевдобешенства и на той же самой линии производятся препараты для собак и кошек, то недостаточная стерилизация приведет к контаминации», — объясняет эксперт по вакцинам Антонина Обласова.

Как заявило руководство «Ветбиохима», они уже направили письма пострадавшим и обещали компенсировать нанесенный ущерб. Елена Шульцева, у которой после вакцинирования «Мультикан-8» погибла такса, рассказала, что все происходит в режиме секретности.

«Предложили мировое соглашение без указания сумм, без указания каких-либо пояснений. Некоторые соглашаются, там все закрыто и полная конфиденциальность информации. То есть никогда больше никто ничего не говорит о своем животном, о всех документах и о всех последствиях», — делится хозяйка погибшей собаки.

Как получить компенсацию за гибель питомца

5-tv.ru

На слово производителю верить никому не стоит.

«Для того чтобы запустить процесс получения возмещения материального и морального вреда, нужно получить акт патологоанатомического вскрытия. Проведенное вами независимое исследование, приложенное к исковому заявлению, оно будет также принято как одно из доказательств», — поясняет юрист, зоозащитник Анастасия Комагина.

В списке документов должна быть история болезни с результатами анализов, справка о смерти животного и чеки за оплату услуг ветеринарной клиники — и по вакцинации, и по вскрытию питомца. А главным доказательством будет упаковка и ампула из-под вакцины, где виден номер партии и срок годности.