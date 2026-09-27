Вертолет потерпел крушение рядом с Монреалем в Канаде: все погибли

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 24 0

Полиция продолжает работу на месте происшествия.

крушение вертолета в Канаде сколько погибших

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

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В окрестностях Монреаля потерпел крушение вертолет — все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, в настоящий момент сведения о личностях погибших и принадлежности воздушного судна не раскрываются. Полиция продолжает работу на месте происшествия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Колумбии обнаружили самолет Cessna T206, который потерпел крушение по пути из города Кондото в аэропорт Гуаймараль в Боготе. Все пять человек, находившихся на борту, погибли. Об этом 16 сентября сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в соцсети X.

Воздушное судно с регистрационным номером HK-4985 исчезло с радаров утром 13 сентября во время полета в Боготу. Последний контакт с самолетом установили в горной лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда.

Позднее поисковые группы обнаружили предполагаемое место крушения в районе природного национального парка Татама. Самолет находился в труднодоступной горной местности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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