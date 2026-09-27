«Дала бы каждому то, чего не хватает»: Катя Лель раскрыла свое заветное желание

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 23 0

Певица также хочет, чтобы человечество навсегда забыло про болезни.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Катя Лель: моя мечта — чтобы никто никогда не болел и каждому хватало своего

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, какое сказочное чудо хотела бы увидеть в реальном мире. Своими мыслями на этот счет она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

Свое заветное желание исполнительница сформулировала просто — чтобы никто и никогда не сталкивался с недугами. Именно эту мечту певица хотела бы увидеть воплощенной в реальности.

«Чтобы никогда и никто не болел», — без раздумий ответила Катя Лель.

Говоря о материальном чуде, артистка сделала выбор не в пользу сокровищ и волшебных вещей. Она подчеркнула, что хотела бы подарить каждому именно то, в чем он по-настоящему нуждается.

«Из материального я бы дала каждому человеку то, чего ему не хватает, что ему необходимо в этом мире», — уточнила исполнительница.

Ранее Катя Лель заявила, что даже взгляд в сторону другого человека граничит с изменой. Такой поступок она приравнивает к предательству.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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