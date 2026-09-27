Специальная программа для участников СВО заработает в Калининградской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Проект включает в себя сразу несколько форматов восстановительной работы.

Программы поддержки участников СВО в России какие есть

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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В Калининградской области запустят программу по поддержке ветеранов специальной военной операции и их близких «Океан как место силы». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, где прошла презентация проекта.

Программа направлена на социокультурную реабилитацию и абилитацию участников СВО и членов их семей и объединяет сразу несколько форматов восстановительной работы. Им предложат терапевтические экскурсии и медитативные прогулки вдоль набережной исторического флота, интерактивные занятия в музейных залах и арт-терапевтические сессии на палубах кораблей с участием психологов.

В рамках проекта также предусмотрена помощь в профессиональной переориентации, а для тех, кто находится на лечении, организуют выездные полевые музеи прямо в медицинских учреждениях области.

Принявший участие в мероприятии советник министра культуры РФ, Герой России Илья Споняков отметил, что проект в полной мере соответствует задаче приоритетной заботы о военнослужащих и их близких. Старт первого этапа программы намечен на 1 октября, а продлится он до 30 марта следующего года.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что единый народ России поддерживает президента страны, а также участников СВО.

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