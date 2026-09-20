Явка на выборах в Госдуму достигла 45%

К середине последнего дня голосования в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва приняли участие 45% избирателей. Такие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Голосование на выборах в Госдуму и других совмещенных с ними избирательных кампаниях началось 18 сентября и завершается 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года предстоит распределить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

По данным дистанционного электронного голосования на 19 сентября, электронным способом на выборах в Госдуму проголосовали более 6 млн граждан. Этот показатель стал рекордным за все единые дни голосования, в которых применялись электронные системы.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова 19 сентября заявила, что голосование на выборах депутатов Госдумы проходит оживленно. По ее словам, досрочно свой выбор уже сделали 4 663 963 гражданина.

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