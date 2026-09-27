QR-код — и деньги могут исчезнуть: россиян предупредили о новой схеме мошенников

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Аферисты используют интерес пользователей к цифровому рублю для кражи данных.

Как мошенники обманывают людей новая схема цифровой рубль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Мошенники придумали новую схему с цифровым рублем на площадках объявлений

Мошенники начали применять цифровой рубль в уже знакомых схемах обмана на площадках объявлений, предлагая продавцам сканировать QR-коды для получения несуществующей оплаты. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники могут представляться покупателями и сообщать, что уже перевели деньги за товар цифровыми рублями. Для якобы получения средств продавца просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения.

Шейкин отметил, что такая схема рассчитана на то, что многие пользователи пока недостаточно знакомы с принципами работы цифрового рубля. В действительности перевод подтверждает отправитель: ему необходимо указать номер телефона получателя, у которого открыт счет цифрового рубля.

Сенатор пояснил, что после подтверждения операции деньги поступают получателю без дополнительных действий с его стороны. При оплате с помощью QR-кода действует обратный порядок: код сканирует покупатель, после чего проверяет сумму и данные продавца и подтверждает перевод.

По словам Шейкина, мошеннические QR-коды могут вести на поддельные страницы, где пользователей пытаются заставить указать логин, пароль, данные банковской карты или код подтверждения.

Сенатор рекомендовал самостоятельно проверять поступление средств в приложении банка и не передавать товар, пока деньги не отображаются на счете цифрового рубля.

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