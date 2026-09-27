«Я была лучше других»: Александра Трусова призналась в звездной болезни

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Спортсменка вспомнила период, когда популярность изменила ее взгляд на себя.

Александра Трусова призналась в звездной болезни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Фигуристка Александра Трусова призналась в звездной болезни

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что в подростковом возрасте столкнулась с ощущением собственной исключительности. Об этом спортсменка рассказала в интервью Forbes.

По словам Трусовой, в период работы с тренером Евгением Плющенко она почувствовала повышенное внимание со стороны окружающих. Родители и наставники, как отметила фигуристка, старались не допустить развития «звездной болезни».

«Я чувствовала, что интересна людям. Но родители и тренеры старались это чувство приглушить, чтобы не было звездной болезни. Хотя сейчас я думаю, что лет в 16 она у меня все-таки была. Когда я каталась у Евгения Плющенко, у меня появилось ощущение, что я лучше других. Сейчас его нет», — сказала Трусова.

Спортсменка вспомнила, что ее узнавали на улицах даже после смены внешности. По ее словам, в тот период ей казалось, что из-за популярности она может позволять себе больше, чем другие.

Трусова также рассказала, что в юности ее мотивировали не только спортивные достижения, но и финансовая сторона успеха. Она отметила, что с семи лет отец выплачивал ей призовые за выступления, а стремление к известности и заработку оставалось одной из целей до 17 лет.

Фигуристка добавила, что после Олимпийских игр получила много травм и задумывалась о завершении карьеры. Позже она вышла замуж и стала мамой, однако спустя год после рождения сына вернулась на международный лед.

Сейчас Александре Трусовой 22 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также призером чемпионатов Европы.

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