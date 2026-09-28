Не успели с рождения: что делать родителям при отказе в месте в детсаду

Сенатор Мурог: компенсации за отсутствие места в детском саду зависят от региона

Отказ в зачислении в конкретный государственный или муниципальный детский сад из-за нехватки мест является законным. Об этом Газета.ру рассказал сенатор, профессор Игорь Мурог.

Однако в такой ситуации родителям должны помочь подыскать другое учреждение. По словам сенатора, отдельные категории детей обладают преимуществом при приеме. Поэтому ребенок, не имеющий льготы, может ждать места дольше — даже если его поставили в очередь практически сразу после рождения.

Если в сад не приняли, Мурог советует запросить письменный ответ и обратиться в местное управление образования. Там стоит выяснить, какие места сейчас доступны и полагается ли семье льгота. При подозрении на нарушение можно направить жалобу в прокуратуру или надзорные структуры, а затем — и в суд.

Пока вопрос не решен, альтернативой могут стать группа кратковременного пребывания или частный детский сад. Что касается компенсаций за отсутствие места, они зависят от региона и положены не всем семьям. Уточнять условия сенатор рекомендовал в управлении образования или органах соцзащиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые закреплены единые профессиональные требования к помощникам воспитателей и младшему персоналу детских садов. Соответствующий стандарт, подготовленный Минтрудом, начнет действовать с 1 марта 2027 года и будет применяться до 2033-го. Помощников воспитателей и младших воспитателей впервые официально отнесли к отдельной категории учебно-вспомогательного персонала. Помимо медосмотров, стандарт предусматривает тщательную проверку биографии.

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