Двухлетней девочке сломали два пальца в детсаду в Тюмени

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 41 0

Ребенку вызвали СМП из-за обильного кровотечения.

В Тюмени девочке в детсаду прищемили дверью руку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Двухлетняя девочка получила перелом двух пальцев в детском саду в Тюмени. Об этом 5-tv.ru сообщила мать пострадавшей.

По словам женщины, ее дочке прищемили руку дверью. Из-за обильного кровотечения пришлось вызывать скорую помощь. В результате у ребенка диагностировали открытый перелом 3 и 4 пальцев правой кисти. Медики оказали помощь: сделали анестезию, провели первичную хирургическую обработку раны и наложили гипсовый лонгет. Девочке предстоит долгое восстановление кисти.

Где в момент происшествия находились воспитатели, остается неизвестным. Мать пострадавшей намерена обратиться с жалобой в прокуратуру. Отмечается, что ранее подобных случаев в этом детском саду не фиксировалось.

Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах зафиксирована смертельная авария с участием пешеходов. По сведениям МВД по Чувашии, опубликованным в канале ведомства в мессенджере МАКС, автокран совершил наезд на женщину и ее 11-летнюю дочь. Инцидент произошел на пешеходном переходе. ДТП случилось 24 сентября около 10:15 по московскому времени. Трагедия произошла на нерегулируемой «зебре» на улице Ленинского Комсомола. От полученных травм 41-летняя местная жительница скончалась на месте. Прибывшие на место медики оказали помощь 11-летней девочке — ребенку потребовалась медицинская помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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