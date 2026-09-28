Двухлетней девочке сломали два пальца в детсаду в Тюмени
Ребенку вызвали СМП из-за обильного кровотечения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Двухлетняя девочка получила перелом двух пальцев в детском саду в Тюмени. Об этом 5-tv.ru сообщила мать пострадавшей.
По словам женщины, ее дочке прищемили руку дверью. Из-за обильного кровотечения пришлось вызывать скорую помощь. В результате у ребенка диагностировали открытый перелом 3 и 4 пальцев правой кисти. Медики оказали помощь: сделали анестезию, провели первичную хирургическую обработку раны и наложили гипсовый лонгет. Девочке предстоит долгое восстановление кисти.
Где в момент происшествия находились воспитатели, остается неизвестным. Мать пострадавшей намерена обратиться с жалобой в прокуратуру. Отмечается, что ранее подобных случаев в этом детском саду не фиксировалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах зафиксирована смертельная авария с участием пешеходов. По сведениям МВД по Чувашии, опубликованным в канале ведомства в мессенджере МАКС, автокран совершил наезд на женщину и ее 11-летнюю дочь. Инцидент произошел на пешеходном переходе. ДТП случилось 24 сентября около 10:15 по московскому времени. Трагедия произошла на нерегулируемой «зебре» на улице Ленинского Комсомола. От полученных травм 41-летняя местная жительница скончалась на месте. Прибывшие на место медики оказали помощь 11-летней девочке — ребенку потребовалась медицинская помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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