Свадьба в гипсе: томичка сломала обе ноги о разбитую плитку у подъезда

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 46 0

Девушке потребовалось хирургическое вмешательство.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Томичка сломала обе ноги перед свадьбой о разбитую плитку у подъезда

Жительница Томска Диана Хисамутдинова сломала обе ноги о разбитую плитку у подъезда многоквартирного дома. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Инцидент произошел незадолго до свадьбы девушки, поэтому торжественный день она была вынуждена провести в гипсе.

«Выходя из подъезда, споткнулась о кирпич и упала на неровную поверхность, получила тройной перелом двух ног. Я не смогла встать, но, к счастью, друзья и муж были рядом», — вспоминала пострадавшая.

В больнице врачи ей диагностировали двухлодыжечный перелом на одной ноге и травму пятой плюсневой кости на другой. Для того, чтобы восстановиться, ей потребовалось хирургическое вмешательство. В одну из конечностей девушке установили две пластины, а на другую наложили гипс.

Эти травмы привели к тому, что томичка провела 4,5 недели в инвалидном кресле, так как просто не могла по-другому передвигаться самостоятельно.

Управляющая компания оценила нанесенный Хисамутдиновой ущерб в 55 тысяч рублей. Это пострадавшую не устроило, и она написала заявление в прокуратуру. Но, по ее словам, дело два месяца не получало развития.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в раздевалке детского сада в Томске на пятерых детей упал двухъярусный шкаф с верхней одеждой. Ребята получили серьезные ссадины. А у одного из пострадавших — глубокая рана затылочной области головы.

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