«Бубнят себе под нос»: Догилева раскритиковала молодых актеров

Артистка Татьяна Догилева раскритиковала молодых актеров за неразборчивую речь

Народная артистка России Татьяна Догилева недовольна манерой игры молодых актеров. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По словам 69-летней актрисы, представители нового поколения иногда намеренно делают речь неразборчивой, считая такую подачу более естественной.

«Молодые почему-то решили, что чем неразборчивее они текст роли бубнят себе под нос, тем органичнее», — заявила Догилева.

Актриса отметила, что подобный подход сильно отличается от того, как работали в советском кино. Она считает, что раньше фильм с плохим звуком могли просто не принять, тогда как сейчас на это обращают меньше внимания.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что народная артистка России Ирина Муравьева, напротив, с восторгом отзывается о молодых актерах. Она отметила их смелость, азарт и отсутствие страха перед старшими коллегами, подчеркнув, что такой подход идет искусству на пользу.

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