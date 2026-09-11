Опасная конкурентка? Актеры в ярости из-за успеха Иды Галич

Ида Галич сыграла главную роль в телесериале. Из-за чего профессиональные актеры испугались за свои гонорары? Почему Катя Гордон сравнила премьеру проекта с «танцами на чужих костях»? Как отметила свой день рождения главная муза проекта Елена Блиновская, и кто привез ей в колонию 20 килограммов сладостей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я, вообще-то, прошла все круги ада в этот раз», — подчеркивает блогер.

На экраны вышел сериал, который стал для Иды Галич первой серьезной киноработой. Ее героиня — востребованный блогер-коуч Мия, которая умеет чувствовать желания людей и помогает их исполнять.

«В принципе, то, что попала в проект, — настоящее чудо, потому что я себе его загадала, нажелала. Я мечтала попасть в проект», — признается Ида Галич.

По словам блогера, найти внутреннюю опору и преодолеть трудности при подготовке к роли ей помогло ожидание ребенка. Основные съемки выпали на непростой период — на площадку молодая мама пришла всего через полтора месяца после родов.

«Был физически сложный момент с недосыпом. Я кормила, я сохраняла ГВ (грудное вскармливание. — Прим. ред.), и я делала все, чтобы ребенку было комфортно. И при этом должна была сниматься в кино. То есть я в сутки спала, наверное, часа три максимум», — делится блогер.

Но такое самопожертвование оценили далеко не все. В соцсетях на Иду Галич обрушился шквал негатива. Причина — отсутствие профильного образования. Ее даже обвинили в том, что она отбирает работу у профессиональных актеров.

«Блогеры, когда они попадают в кино, безусловно, раздражают. Раздражают этим успехом, особенно профессиональных артистов. Но не вызывать уважение они просто не могут. У них надо многому учиться: быть дерзкими, неприятными, первыми, активными», — говорит актриса Анастасия Крылова.

«Образование, насмотренность, сознательное отношение к профессии — это крайне важно. И вообще в актерском цехе, на мой взгляд, сейчас есть эта беда малообразованности», — отмечает актриса Дарья Мороз.

Но блогер не стала отмалчиваться и жестко ответила хейтерам.

«Я не позволю скидывать свои неудачи на меня. Каждый несет сам ответственность за свою жизнь. И если есть куча фильмов и куча проектов, в которые вас не утвердили, дело не во мне», — подчеркивает Галич.

Ида, которая начинала карьеру блогера со смешных видео, объяснила: отсутствие актерского образования не мешает ей каждый день работать над собой.

«Да, у меня нет возможности учиться пять лет. И меня уже не возьмут, я старенькая. Ну, правда. И у меня не было возможности поступать тогда в театральное. Но я учусь, я всегда взрослею, всегда в каком-то саморазвитии. И мне кажется, в этом мой плюс», — заявляет Ида Галич.

Профессионалы считают: продюсеры выбирают блогеров из-за их популярности. Но чтобы называться актером, нужно учиться.

«Я считаю, что образование необходимо. Это мое мнение. Но мне кажется, сейчас появились инструменты, которые дают возможность себя проявить и без него. И, конечно, твоя инициатива, твое желание, желание вести соцсети и снимать какой-то определенный контент могут стать основополагающими в том, чтобы тебя заметили и ты попал в этот прекрасный и чудный мир кино», — уточняет актер Марк Богатырев.

«Мне да, сейчас тяжело, потому что вокруг очень много блогеров, которых возьмут лучше, больше, чем меня», — говорит актер Иван Пышненко.

«Так, может, дело не в том, что мы забираем у вас хлеб, а в том, что при конкуренции вы проигрываете другим актерам? Банально. Они лучше, чем вы. Они больше над собой работают. Они побеждают», — пишет Ида Галич.

Представительница актерской династии Дарья Мороз называет бедой профессиональной среды именно малообразованность.

«Я считаю, что учиться профессии обязательно надо, потому что на съемочной площадке ты профессии не обучишься. Это тот фундамент, на котором ты стоишь», — поясняет Дарья Мороз.

Дата премьеры сериала про блогера-коуча совпала с днем рождения «королевы марафонов». Пока сама Блиновская отмечала праздник в тюремной робе и довольствовалась сладостями, которые ей привез отец, участники проекта сияли на ковровой дорожке. Екатерина Гордон сравнила подобное с «танцами на чужих костях».

«Мне одной кажется, что это какая-то лютая подлость и зашквар? Что приличные люди в этом не могут участвовать? Что устраивать танцы на костях многодетной матери в ее день рождения — это значит быть какой-то человеческой пылью», — заявляет юрист.

Ида Галич не осталась в долгу, жестко осадила Гордон и посоветовала обратиться к руководителям площадок и телеканалов, которые выбирали дату релиза.

«Самое грустное, что выйдет сериал, люди посмотрят, и у них появится еще больше вопросов. К тебе. Потому что сериал как раз про то, что не бывает черного и белого и есть полутона. Но жаль, что ты не юрист, который сначала знакомится с делом (хотя бы серии две)… Зачем так позориться?» — спрашивает блогер.

Хейтеры не оставляют без внимания ни одно событие с Галич — будь то яркая свадьба в Северной Осетии, защита женщин в реалити-шоу или первая большая роль. Не каждый человек выдержит такое давление, но у Иды это получается.

«Я очень люблю жизнь во всех ее проявлениях. Меня создавал господь, чтобы я наслаждалась и приносила какую-то пользу. Я делаю свою работу и делаю ее достаточно неплохо, параллельно получая удовольствие от того, что я кому-то нужна. И получается, что я в некоем балансе», — отмечает Ида Галич.

Судя по всему, спор о столкновении интересов профессионального сообщества и мира блогеров утихнет еще нескоро. А активность Галич в медиапространстве продолжит давать поводы для резких заявлений и громких скандалов.