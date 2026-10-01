«Понимали друг друга без слов»: Путин об общении с Си Цзиньпином без переводчика

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 19 0

Языковой барьер не стал помехой для разговора двух лидеров перед мероприятием в Индии.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Владимир Путин и Си Цзиньпин понимают друг друга без переводчиков

Президент России Владимир Путин рассказал, что они с председателем КНР Си Цзиньпином могут понимать друг друга без переводчиков. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин вспомнил недавнюю поездку в Индию, где они с китайским лидером на некоторое время остались вдвоем перед началом одного из мероприятий. Несмотря на языковой барьер, собеседники, по словам президента, легко понимали друг друга.

«Вот мы с ним, с председателем Си Цзиньпином, остались вдвоем. Он и я. Без переводчиков. Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы, без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», — рассказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР. Президент отметил высокий уровень российско-китайских отношений и анонсировал встречу лидеров на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического союза (АТЭС) в Шэньчжэне.

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