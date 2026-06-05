«Что значит не читают?»: Цыпкин о том, как подростки потребляют информацию

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 25 0

Писатель отметил, что вместо книг у молодого поколения есть другие источники знаний.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Книги ПМЭФ 2026

Писатель Цыпкин: вместо книг подростки читают большие объемы постов в соцсетях

То, что подростки не читают больших романов и повестей — не значит, что они не читают вовсе. Об этом заявил «Известиям» писатель Александр Цыпкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Во-первых, что значит не читают? <…> Читают, ежедневно, огромное количество постов в социальных сетях», — сказал Цыпкин.

Автор отметил, что подростки намного меньше интересуются большими романами и книгами, или вовсе игнорируют их. Часто вместо чтения классики они выбирают просмотр экранизации какой-либо книги.

Литератор подчеркнул, что главное преимущество молодого поколения — свобода выбора. Каждый может избрать для себя форму досуга и потребления информации. В будущем вполне может сложиться ситуация, когда большая часть населения будет предпочитать «быстрый контент», однако прослойка людей, ценящих глубокие и содержательные тексты все равно будет.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал усилить поддержку русского языка в образовании.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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