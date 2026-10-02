Огромное дерево рухнуло на овощной прилавок в Индонезии: есть пострадавшие

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Из-за инцидента движение по проезжей части было заблокировано.

Падение 40-метрового дерева на людей в Индонезии

Фото: © Getty Images/ Anadolu / Contributor

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Четыре человека пострадали в результате падения 40-метрового дерева в Индонезии

В провинции Западная Ява в Индонезии 40-метровое дерево обрушилось на прилавок с овощами, пострадали четыре человека. Кадры с места происшествия публикуют местные СМИ. 

Торговая точка располагалась прямо под деревом. В момент падения рядом с объектом находились шесть человек. Двоим удалось вовремя покинуть опасную зону — они успели уйти до того, как ствол рухнул. Остальные четверо не смогли избежать удара и оказались накрыты деревом.

Сразу после падения находившиеся рядом люди принялись вытаскивать раненых. Уточняется, что все пострадавшие находятся в медицинском учреждении, где врачи им оказывают необходимую помощь. Информации об их состоянии нет.

Кроме того, упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Очевидцы активно помогали спасателям устранять последствия инцидента. Дорогу удалось освободить через несколько часов.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении парома в Яванском море у берегов Индонезии. На борту корабля находились более 240 человек. Обломки судна удалось обнаружить на глубине 30 метров. Жертвами ЧП стали шесть человек, еще 108 — удалось спасти. Власти страны заявили, что поиски пропавших без вести продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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