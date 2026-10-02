Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетнего Марка
У мальчика рак крови.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»! Марку всего четыре, мальчик страдает от рака крови.
Он прошел несколько курсов химиотерапии, а впереди — пересадка костного мозга. Идеального донора нашли, лечением займутся врачи из Петербурга.
Но нужны препараты, которые защитят организм после операции. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму! Большое вам спасибо.
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