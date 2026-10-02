Более 65 миллионов попыток продать воду с нарушениями остановили с начала года

Более 65 миллионов попыток продать упакованную воду с нарушениями остановили с начала 2026 года. Об этом Роспотребнадзор сообщил в канале «Ваш Роспотребнадзор» в МАКС.

Система проверяет товар в момент покупки. Если с маркировкой что-то не так или срок годности уже закончился, продажа не проходит. Всего с момента запуска такого контроля удалось остановить около 200 миллионов попыток продажи воды с нарушениями.

«Маркировка позволяет проследить движение продукции от производителя или импортера до продавца, выявлять нарушения и блокировать продажу товаров с некорректными кодами или истекшим сроком годности. Это помогает защищать покупателей и добросовестных участников рынка», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

При этом самой воды на рынке стало немного больше. С января по август в оборот поступило 10,752 миллиарда литров упакованной воды — на 0,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля российской продукции составила 98,4%.

За восемь месяцев из оборота вывели 6,631 миллиарда литров воды. Сюда входят продажи в магазинах, через интернет и в заведениях общепита. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5,8%.

Сильнее всего выросли продажи через интернет — на 91,9%. Их доля за год увеличилась с 7,9% до 14,3%.

За последние два месяца Роспотребнадзор провел более 250 проверок, связанных с продажей упакованной воды. Еще свыше 2,5 тысячи мероприятий были профилактическими.

Одновременно система стала реже находить нарушения на кассах. За этот период количество таких случаев снизилось на 62,3%.

Проверять маркировку при продаже крупные торговые сети начали в обязательном порядке с мая 2024 года. Для остальных продавцов это требование заработало с сентября того же года. С марта 2025 года действует также проверка без подключения к интернету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор предупредил о риске заражения бешенством при контакте с ежами и белками. Специалисты посоветовали не трогать диких животных, даже если внешне они кажутся здоровыми.

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