Попытки ВСУ выйти из окружения под Добропольем пресечены

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

Минобороны РФ заявило, что украинские боевики также пытались провести ротацию.

Минобороны сообщило о ситуации под Добропольем

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Российские подразделения пресекли попытки ВСУ выйти из района окружения под Добропольем или провести там ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены», — сказано в сообщении.

По данным министерства, российские военные продолжают наступление сразу с двух сторон — в западной и восточной частях города. В результате, как заявили в Минобороны, кольцо вокруг подразделений 425-го штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии Украины продолжает сжиматься.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие за сутки заняли в Доброполье 93 здания и ликвидировали более 30 боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после массированного удара ВС РФ Киев накрыл густой смог. По данным Минобороны России, ночью были атакованы объекты в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура порта Измаил.

В российском ведомстве заявили, что среди целей оказался центр обработки данных, а также несколько объектов энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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