Радио Судного дня снова удивило: в эфире прозвучали странные слова

Радио Судного дня 2 октября дважды вышло в эфир с сообщениями

УВБ-76 снова дала о себе знать. Станция 2 октября дважды передала в эфир необычные сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за частотой станции.

В 11:21 мск в эфире прозвучало: «НЖТИ 44521 МЕТИЛЕНОВЫЙ 4638 1726».

Это было второе сообщение за день.

Первое появилось чуть раньше, в 10:50: «НЖТИ 68372 АКУШЕРКА 1172 2408».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что днем ранее станция тоже несколько раз прерывала привычное жужжание. Одно из сообщений прозвучало в 17:27 мск: «НЖТИ 55968 КРИТЕРИЙ 6855 6414». А утром в эфире успели появиться слова «АРОБЕРН» и «БАЛЕТОМАНКА».

УВБ-76 известна своим странным эфиром. На частоте 4625 кГц почти постоянно слышно монотонное жужжание. Поэтому станцию давно прозвали «Жужжалкой». Иногда звук прерывается, и тогда в эфире появляются голоса, слова и цифры.

При этом далеко не каждый сбой на частоте означает новое сообщение. Ранее автор Telegram-канала, который занимается радиомониторингом, объяснял перебои обычной профилактикой оборудования. По его словам, шипение и помехи тоже могут возникать по техническим причинам.

УВБ-76 работает еще с середины 1970-х годов. За это время вокруг станции появилось множество загадок и слухов. Из-за необычного эфира ее часто называют «Радиостанцией Судного дня» и связывают с военной связью времен холодной войны.

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