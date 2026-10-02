«С удовольствием»: Алика Смехова показала теплую встречу с отцом

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 23 0

Артистка провела день в кругу близких в Подмосковье.

Алика Смехова показала семейную встречу с отцом

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Алика Смехова поделилась семейными кадрами в социальных сетях

Алика Смехова устроила семейную встречу с отцом, актером Вениамином Смеховым, и его супругой Галиной Аксеновой. Совместными кадрами 58-летняя артистка поделилась в личном блоге.

Для встречи родные выбрали уютный ресторан на причале. Смехова рассказала, что октябрь в Подмосковье радует необычно теплой погодой, а местная осень настолько красива, что даже утки пока не спешат покидать привычные места.

Фото: Telegram/Алика Смехова/alika_smekhova

Особенно артистке запомнилось время, проведенное вместе с отцом у воды. При этом 86-летний Вениамин Смехов, как выяснилось, никогда не увлекался рыбалкой.

«Кстати, мой папа никогда не был на рыбалке, но посидеть на причале у воды в теплом семейном кругу — с удовольствием», — написала актриса.

Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков. Пользователи оставили под снимками множество добрых комментариев и комплиментов в адрес актера и его семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Диана Гурцкая опубликовала архивные кадры с покойным мужем, замглавы Минобрнауки Петром Курчеренко.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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