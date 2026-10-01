На Госуслугах появится «красная кнопка» на случай атаки мошенников

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Сервис позволит заморозить важные онлайн-операции, если человек понял, что его пытаются обмануть.

На Госуслугах появится красная кнопка — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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На Госуслугах появится кнопка на случай атаки мошенников

До конца 2026 года на портале Госуслуги заработает специальная «красная кнопка» для защиты от мошенников. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

«Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. „Кнопка“ заработает в этом году», — заявил он.

Новая функция пригодится в случае, если человек понял, что стал жертвой аферистов. Одним нажатием можно будет временно приостановить значимые действия в интернете.

В первую очередь это касается финансовых операций и доступа к учетным записям. Злоумышленники не смогут перевести деньги от имени владельца аккаунта или изменить его пароли на Госуслугах и других важных сервисах.

«Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку», — пояснил Григоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мошеннических схемах, которые могут активизироваться перед началом отопительного сезона. Так, чтобы защитить себя от обмана, не следует переходить по сомнительным ссылкам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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