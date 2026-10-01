На Госуслугах появится «красная кнопка» на случай атаки мошенников

На Госуслугах появится кнопка на случай атаки мошенников

До конца 2026 года на портале Госуслуги заработает специальная «красная кнопка» для защиты от мошенников. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

«Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. „Кнопка“ заработает в этом году», — заявил он.

Новая функция пригодится в случае, если человек понял, что стал жертвой аферистов. Одним нажатием можно будет временно приостановить значимые действия в интернете.

В первую очередь это касается финансовых операций и доступа к учетным записям. Злоумышленники не смогут перевести деньги от имени владельца аккаунта или изменить его пароли на Госуслугах и других важных сервисах.

«Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку», — пояснил Григоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мошеннических схемах, которые могут активизироваться перед началом отопительного сезона. Так, чтобы защитить себя от обмана, не следует переходить по сомнительным ссылкам.

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