Будет ли развод? — Жена Стаса Михайлова оставила неожиданный комментарий

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 35 0

После заявления о расставании супруга певца впервые проявила к нему внимание публично.

Стас Михайлов не разводится с Инной?

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Инна Михайлова неожиданно отреагировала на публикацию мужа

Инна Михайлова, судя по активности в социальных сетях, могла передумать после неожиданного заявления о расставании с певцом Стасом Михайловым. Супруги некоторое время не комментировали ситуацию, а певец продолжал работать и не реагировать на вопросы о личной жизни.

Однако под одной из последних публикаций Стаса Михайлова появилась Инна. Она оставила комментарий в виде эмодзи сердца. Выбор символа пользователи расценили как знак внимания и потепление в отношениях пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Стас Михайлов опроверг новости о разводе с супругой Инной. Публикация о расторжении брака напугало многих поклонников. На фоне этого певец призвал фанатов не волноваться по пустякам и заверил, что у них с женой отличные отношения. При этом артист не стал объяснять, почему Инна вдруг заявила, что ушла от него. Также по-прежнему неясно, живут они под одной крышей или нет.

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