Туристка погибла от удара молнии во время отдыха в Греции

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 32 0

Происшествие произошло во время отпуска супружеской пары.

В туристку попала молния на острове Родос в Греции

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина погибла от удара молнии в Греции

Девушка трагически погибла от удара молнии на острове Родос в Греции. Об этом сообщили в газете «Димократики».

По данным издания, женщина отдыхала с мужем в поселке Лордос на юго-востоке острова. После грозового удара очевидцы вызвали скорую помощь. Медикам не удалось спасти 58-летнюю туристку, она скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о туристах в Красноярском крае. Во время коммерческого похода рядом с группой ударила молния, один человек получил тяжелые травмы. Участники уверены: таких последствий можно было бы избежать, если бы гиды вовремя отменили подъем. На маршрут по природному парку вышли сто человек. Когда погода начала портиться, часть туристов решила отказаться от подъема. Остальные продолжи.

Также 5-tv.ru упоминал случай в Китае, где молня ударила по высокотехнологичной ракете со спутником на борту — сразу после старта. Благодаря защите оборудования космический аппарат и спутник на борту не получили повреждений — вывод на орбиту прошел штатно. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

22:14
Прощание с актрисой Мариной Влади прошло во Франции
22:05
Четверть века подготовки защитников: Преображенский кадетский корпус отметил 25-летие
21:44
«Было очень больно»: Бузова расплакалась на сцене во время концерта
21:27
Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 182 миллиона рублей
21:15
Праздник непослушания: Францию охватили школьные бунты
21:05
Туристка погибла от удара молнии во время отдыха в Греции

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Это личное имущество»: адвокат Седоковой о деньгах от продажи квартиры
Анна Седокова не явилась на заседание по иску семьи Яниса Тиммы
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня