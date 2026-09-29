ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области во время движения поезда

Украинские БПЛА нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области в тот момент, когда по путям следовал состав Смоленск — Брянск. Об этом в мессенджере МАКС заявил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, ночью на перегоне Тросна — Ржаница были повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. Ковальчук назвал произошедшее очередной атакой на ж/д инфраструктуру.

Движение на этом участке приостановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам.

Ранее губернатор сообщал, что за ночь над Брянской областью сбили 71 беспилотник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Унечском районе в результате атаки с путей сошли 18 порожних полувагонов. Ковальчук отметил, что удары по железной дороге наносятся целенаправленно. При этом никто не пострадал. Восстановительные работы на железнодорожном полотне начнутся после осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии.

Еще под удар попал мост на перегоне Дятьково — Людиново. Часть конструкции обрушилась, и десять вагонов сошли с рельсов. Пострадавших также нет. Другая атака была направлена на железнодорожные пути в Навлинском районе. Люди не пострадали, однако движение поездов на этом участке оказалось нарушено.

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