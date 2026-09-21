Трамп заявил о подготовке к крупной закупке калия у Белоруссии

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Цена планируется ниже, чем та, которую США платит Канаде.

Трамп заявил о подготовке к крупной закупке калия у Беларуси

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Соединенные Штаты ведут работу над крупным соглашением о закупке калия у Белоруссии, заявил 21 сентября американский президент Дональд Трамп на платформе Truth Social.

«Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калия у Белоруссии. Цена будет существенно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде», — написал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что возможное соглашение будет выгодно американским фермерам и животноводам. Других подробностей готовящейся сделки президент США не привел.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна переориентировала поставки калия на восточное направление. По словам белорусского лидера, свободных объемов удобрений для экспорта в Соединенные Штаты и государства Запада у Минска сейчас нет.

Лукашенко объяснил, что правительству республики удалось изменить логистику на фоне продолжающегося экономического давления со стороны Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп не увидел «рекордных» цен на бензин. По словам главы Белого дома, при прошлом лидере, Байдене, ситуация была значительно хуже. Однако в действительности президент не совсем прав в вопросе стоимости на топливо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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