Лавров: Зеленский встает на колени перед прахом нацистских преступников

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Эксклюзив 49 0

Министр заявил, что европейцы прекрасно знали: украинский лидер «устроит из этого цирк».

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Сносы памятников советским героям и слова канцлера Германии Фридриха Мерца о вооружении страны могут указывать на попытку создания Четвертого Рейха. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос корреспондента «Известий».

«Когда канцлер Мерц говорит не один раз, он не оговорился, несколько раз повторил. Наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе <…> Понимает ли он значение слова „вновь“ в этой конструкции? <…> Ну и не говоря уже о том, что вся память о тех, кто победил нацизм, она вымарывается и из учебников, и путем сноса памятников в целом ряде стран Европы. Так что это очень опасная тенденция, которая позволяет многим аналитикам говорить о том, что мы сейчас имеем процесс попыток создания Четвертого рейха», — сказал министр.

Он также заявил, что нацизм возрождается, и «это проявляется не только в покровительстве Европы президенту Украины Владимиру Зеленскому, который встает на колени перед прахом нацистских преступников, переданным киевскому режиму». По словам Лаврова, европейцы прекрасно знали, что из этого устроят шоу, и хотят создать из останков «пантеон памяти героев Украины на территории Киево-Печерской лавры».

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