Дочь убитой москвички нашли мертвой в гараже сожителя матери

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Следователи обнаружили два тайника с оружием — в гараже и квартире погибшей.

Дочь убитой москвички нашли мертвой в гараже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тело дочери женщины, найденной расчлененной в квартире на Жулебинском бульваре, обнаружили в гараже в Новой Москве. Помещением пользовался сожитель ее матери. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Еще один тайник с оружием и боеприпасами следователи выявили в квартире, где произошло убийство. Там же специалисты обнаружили скрытые следы крови.

Передвижения сожителя погибшей удалось восстановить благодаря записям камер наблюдения. 47-летнего мужчину задержали в Воронежской области и доставили на допрос в Москву. Вместе с ним задержана женщина 1986 года рождения. Следствие проверяет ее возможную причастность к преступлению.

Тело 53-летней москвички обнаружили 3 октября. По данным прокуратуры, его фрагменты находились в пакетах на балконе квартиры на Жулебинском бульваре. После обнаружения погибшей возбудили уголовное дело. Источник «Известий» сообщал о возможной причастности ее сожителя к убийству.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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