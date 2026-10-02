Путин посетил полигон «Чебаркульский»

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Срочная новость 40 0

Президент России наблюдал за учением «Центр-2026»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где наблюдал за ходом стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Учения проходят с участием российских военнослужащих и подразделений стран — партнеров. На полигоне также проходят мероприятия ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». В них задействованы около двух тысяч военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Также 5-tv.ru сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что Россия намерена последовательно работать над укреплением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивать ее институциональные возможности. Президент указал, что приоритетами остаются усиление обороноспособности стран-участниц, согласование подходов в военной сфере и развитие военно-технического сотрудничества.

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